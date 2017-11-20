Brezilya’da polis kucağında çocukla hırsızlara ateş açtı!

İHA'nın haberine göre, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir polis memuru, eşi ve çocuğuyla markette alışveriş yaparken, gerçekleşen soygun girişimine müdahale etti.

İKİ SOYGUNCUYU ÖLDÜRDÜ

Polis memuru, kucağında çocuğuyla girdiği çatışmada 2 soyguncuyu da vurdu. Soyguncular olay yerinde ölürken, polis ve ailesi zarar görmedi. Olay anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

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