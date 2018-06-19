İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek, Brezilya’dan Atatürk Havalimanı’na gelen Arjantin uyruklu D.Q.’nun valizinde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeklerinin de yer aldığı aramada, valizde saklanmış halde 546 gram toz ve bin 243 gram sıvı olmak üzere 1 kilo 789 gram kokain bulundu.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Arjantin uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Q. nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Bu arada, İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Litvanya uyruklu 2 kişinin Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden yurtdışına uyuşturucu götürmeye çalıştığı ihbarını aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen Sergejs G. ve Liene D. çifti güvenlik kontrolünden geçtikten sonra gözaltına alındı. Sergejs G. ve Liene D.’nin valizlerinde yapılan aramalarda Litvanya’ya götürmeye çalıştıkları 17 kilo 735 gram afyonsakızı ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesi çift gözaltına alındı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER