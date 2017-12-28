Brezilya’nın efsane futbolcularından Denilson de Oliveira Araujo, ülkesinde düzenlenen bir dostluk maçında yan hakeme yaptığı hareketle gündeme oturdu.

Skor'da yer alan habere göre bir pozisyonda ofsayt bayrağı kalkınca buna tepki gösteren 40 yaşındaki eski futbolcu, hakem Ericles Artuzi’ye birkaç kez eliyle kalp işareti yaptı.

Denilson’un bu hareketine sinirlenen maçın orta hakemi ise sert bir şekilde uyarıda bulundu. Öte yandan sosyal medyada Denilson, hakem bir erkek olsaydı ona bu hareketi yapamayacağı gerekçesiyle ‘cinsiyetçilikle’ suçlandı.

Denilson 2002 yılında Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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