Brezilyalı Kahe futbolu bıraktı

Ülkesinde başladığı kariyerine Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımının ardından Türkiye'de Gençlerbirliği, Manisaspor, Denizlispor ve Karşıyaka'da oynadıktan sonra gittiği Malezya’dan yeniden Türkiye’ye dönen Brezilyalı Carlos Eduardo de Souza Floresta (Kahe), Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yeni Amasyaspor'da futbolu bıraktı.

Bir sezon formasını giydiği takımının yeniden aynı ligde mücadele etmek için karşılaştığı Merzifonspor’u 5-0 yendiği maçta 2 gol atan 36 yaşındaki Kahe, son dakikalarda arkadaşlarının omuzlarında alkışlarla sahadan ayrıldı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada 9 yıl futbol oynadığı, Türkiye’de 286 maçta 87 gol attığını belirten Kahe, Türkiye’de antrenör ya da menajer olarak görev yapmayı düşündüğünü söyledi.

Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem ile Yeni Amasyaspor Başkanı Ali İhsan Üzüm de başarılı futbolcuya plaket verdi.