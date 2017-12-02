Brighton&Hove Albion: 1 - Liverpool: 5 | MAÇ SONUCU

Liverpool, Premier Lig'in 15. haftasında Brighton&Hove Albion'ı deplasmanda farklı mağlup etti. Maçın ilk golü 30.dakikasında Türk asıllı Alman yıldız Emre Can'dan geldi. Liverpool, bu golden yaklaşık 1 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Kırmızı-beyazlıların 2. golü Roberto Firmino'dan geldi. İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve Liverpool, devre arasında soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Konuk ekip 2. yarıya da hızlı başladı. İlk yarıdaki son golü atan Firmino, 48. dakikada bir gol daha attı ve farkı 3'e çıkardı. Ev sahibi ekipte Glenn Murray, 51. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda hata yapmadı ve skoru 3-1'e getirdi.

Liverpool son dakikalarda iki gol daha buldu. 87. dakikada Philippe Coutinho farkı 3'e çıkarırken maçın sonucunu Lewis Carl Dunk'ın kendi kalesine attığı gol belirledi.

Liverpool bu sonuçla Premier Lig'deki 6 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlılar bu 6 mücadelede 5 galibiyet alırken sadece Chelsea ile 1-1 berabere kaldığı maçta puan kaybetti.

LİVERPOOL

Brighton&Hove Albion

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