Fransız aktris Brigitte Bardot da #MeToo kampanyası ve onunla birlikte gelen tartışmalara müdahil oldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Paris Match’e konuşan 83 yaşındaki aktris, “Burada olan şey ikiyüzlülük ve saçmalık. Çoğu aktris yapımcılarla yatarak rolü kapmaya çalışırdı. Şimdi bunlar gündeme gelince taciz edilmiş oldular.

Ben hiçbir zaman cinsel tacize uğramadım. Erkeklerin bana güzel olduğumu ya da güzel bir popom olduğunu söylemeleri benim hoşuma giderdi” diye konuştu. Bardot, “Tanrı Kadını Yarattı” adlı filmle bir dönemin seks sembolü olmuştu.

Brigitte Bardot

MeToo

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER