Bristol kentindeki Ashton Gate Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi Bristol City 51. dakikada Joe Bryan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester United, uzun süre sahalardan uzak kalan yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'in 58. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getirdi. Bristol City 90+3. dakikada Korey Smith'in fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrılarak bir sürprize imza attı.

Bu sonuçla, Manchester United kupaya veda etti. Bristol City ise Arsenal, Manchester City ve Chelsea'nin ardından yarı finale yükselen son takım oldu.

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