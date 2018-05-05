Bristol City - Sheffield United maçı istatistikleri

Bristol City ve Sheffield United, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:30. Maç öncesi Bristol City 67 puanla 10. sırada, Sheffield United 66 puanla 11. sırada bulunuyor. Bristol City son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sheffield United, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 442 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bristol City kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Sheffield United sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Bristol City son haftadaki Walsall müsabasında 8-2 kazandı.

Sheffield United ise Chesterfield karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Bristol City, evinde 11 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 39 gol atıp 25 gol yedi.

Sheffield United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Sheffield United, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.