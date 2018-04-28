Bristol Rovers - Gillingham karşılaşma önü

İngiltere 1.Lig maçında Bristol Rovers ile Gillingham, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Bristol Rovers 57 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Gillingham 52 puanda ve 17. sırada. Bristol Rovers son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Gillingham, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 308. İddaa'da Bristol Rovers kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Gillingham kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Bristol Rovers son hafta oynanan Charlton Athletic maçında 4-1 yenildi.

Gillingham ise Oxford United karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Bristol Rovers, 37 gol attı ve 29 gol yedi.

Gillingham, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Gillingham, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.