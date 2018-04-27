Bristol Rovers - Gillingham karşılaşma önü

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Bristol Rovers, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Gillingham takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Bristol Rovers 57 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Gillingham 52 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Bristol Rovers, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gillingham, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 308 kodlu maçı oynayanlar; Bristol Rovers galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.20, Gillingham galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Bristol Rovers son haftadaki Charlton Athletic müsabasında 4-1 yenildi.

Gillingham ise Oxford United maçında 0-1 yenildi.

Bristol Rovers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Bristol Rovers, kendi sahasında 37 gol attı, 29 gol yedi.

Gillingham, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Gillingham, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.