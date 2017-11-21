British Airways'de 'pay least board last' - az ödeyen geç biner dönemi başlıyor

Britanya'nın en büyük havayolu şirketi British Airways, yolcuları için çok tartışılan yeni bir biniş politikası uygulamaya başladı.

"Az ödeyen geç biner" ismi verilen yeni uygulamaya göre en ucuz bilete sahip yolcu uçağa binişe en son alınacak. 12 Aralık itibarıyla tüm yolcular için uygulanacak sistem Avrupa uçuşlarında geçerli olacak.

BA tarafından yapılan açıklamada yolcular, ödedikleri bilet ücreti ve uçuş sıklıklarına göre 1 ila 5 arasında bir check-in klasmanına tabi tutulacak ve bu sırada uçağa alınacak.





Dünyanın en iyi havayolu şirketleri







































































































































































































Dünyanın en iyi havayolu şirketleri

1. grupta yer alan yolcular haliyle birinci sınıf yolcu ve şirketin altın üyesi kapsamındaki yolcular. Sıralamayı gümüş, bronz ve ekonomi sınıfı takip ediyor. İsim verilmeyen 5. kategoride ise en ucuz bilet alan ve sadece el bagajıyla uçağa biniş yapacak yolcuları kapsıyor.

British Airways'in yeni uygulamayı duyurmasının ardından sosyal medya üzerinde çok sayıda kişi tepki gösterdi. Bazıları, Ada'nın en büyük havayolu şirketinin bu politika nedeniyle düşük maliyetli firmalarala aynı düzeye indiğini iddia ederek durumu kabul edilemez olarak niteledi.

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EASYJET VE RYANAIR UYGULUYOR

Kimi yolcular ise uygulamayı ayrımcılık olarak niteleyerek yapılanı kast sistemine benzeterek adil olmadığını, 'zenginler bekleyemez mi?' gibi tepkilerle savundu. Bilet fiyatı bazındansa koltuk düzenine göre uçağa binişlerin ayarlanması gerektiğine dikkat çekti.

Sosyal medyadaki tepkilere rağmen aslında bu uygulamanın bir benzeri havayolu şirketlerinde kısmen de olsa uygulanıyor. Birinci sınıf ve business yolcuları uçağa her daim önce davet ediliyor. Çoğu havayolu şirketi üyelerine binişte öncelik tanıyor ve puanlama yapıyor. Kimi yolcular uçağa binişteki kalabalığı ve kaosu önlediği gerekçesiyle uygulamayı destekliyor.

Ryanair ve Easyjet gibi düşük maliyetli uçuş hizmeti verenlerde ise fiyat bazında biniş uygulaması uzun süredir yürürlükte. Britiash Airways yetkilileri de kod paylaşımı ve ortaklıklarının bulunduğu American Airlines, Iberia, Katar gibi şirketlerin yıllardır aynı politikayı takip ettiğini söyledi ve amaçlarının uçağa binişi hızlandırmak olduğuna dikkati çekerek eleştirileri yanıtladı.

Öte yandan, küçük çocuk yahut yaşlılarla seyahat edecekler veya özel yardım gerektiren yolcular binişte önceliğe sahip olmaya devam edecek.

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