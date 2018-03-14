Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Broadcom, 121 milyar dolara kadar teklif verdiği Qualcomm’u satın alma çabalarından vazgeçtiğini duyurdu. Şirket ayrıca, Qualcomm yönetim kuruluna aday gösterdiği üyelerini de geri çekti.

Broadcom’un açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmayı engelleyen kararnameyi imzalaması ve satın almanın ABD ulusal güvenliğine potansiyel zarar teşkil ettiğine dair ciddi kanıtları olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Sonuçtan hayal kırıklığı duyduklarını belirten Singapur merkezli Broadcom, şirketinin merkezini ABD’ye taşıma planlarını sürdüreceğini açıkladı. Şirket 23 Mart’ta hissedarlarıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

ALDIĞI ŞİRKET BÜYÜYOR

Broadcom CEO’su ve Başkanı Hock E. Tan, satın aldığı şirketleri büyük devlere dönüştürmesiyle ünlü bir iş insanı. 2009 yılında 3,5 milyar dolara satın aldığı işlemci üreticisi Avago, günümüzde 100 milyar doların üzerinde bir pazar değerine sahip. 2015 yılında 37 milyar dolar karşılığında Broadcom’u satın alan Tan, iki yıl sonra ise Brocade Communications şirketini 5,5 milyar dolara satın almıştı.

ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS), mobil işlemci alanında lider konumda bulunan Qualcomm’un Broadcom tarafından satın alınmasının ABD’nin bu alandaki öncülüğünü tehlikeye düşüreceği konusunda görüş bildirdi.

Analistler, Broadcom’un 11 milyar dolarlık bir nakit bütçesi olduğuna ve her yıl 9 milyar dolar civarında yeni bütçe yarattığına dikkat çekiyor. Şirketin merkezini ABD'ye taşımasının ardından başka satın almalara yönelmesi bekleniyor.