Brommapojkarna - Djurgardens maçı rakamları

İsveç Allsvenskan maçında Brommapojkarna ile Djurgardens, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Brommapojkarna 3 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Djurgardens 8 puanda ve 10. sırada. Brommapojkarna son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Djurgardens, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 474 kodlu maçı oynayanlar; Brommapojkarna galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.60, Djurgardens galibiyet oranı 1.45. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Brommapojkarna son haftadaki Degerfors müsabasında 1-4 kazandı.

Djurgardens ise Helsingborg maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Brommapojkarna, 2 gol attı ve 6 gol yedi.

Djurgardens, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Djurgardens, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.