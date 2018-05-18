Brommapojkarna - Kalmar maçı rakamları

İsveç Allsvenskan maçında Brommapojkarna ile Kalmar, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Brommapojkarna 6 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Kalmar 16 puanda ve 4. sırada. Brommapojkarna, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Kalmar, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 128 kodlu maçı oynayanlar; Brommapojkarna galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.00, Kalmar galibiyet oranı 1.85. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Brommapojkarna son hafta oynanan Kalmar maçında 1-2 yenildi.

Kalmar, Brommapojkarna karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Brommapojkarna, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Brommapojkarna, kendi sahasında 3 gol attı, 6 gol yedi.

Kalmar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kalmar, 4 gol atarken 5 gol yedi.