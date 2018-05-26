Brommapojkarna - Örebro rakamlar

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Brommapojkarna, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Örebro takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. Brommapojkarna 9 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Örebro 18 puanda ve 4. sırada. Brommapojkarna, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Örebro, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 278. İddaa'da Brommapojkarna kazanır 2.80, berabere biter 3.20, Örebro kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Brommapojkarna son hafta oynanan Örebro maçında 2-2 berabere kaldı.

Örebro, Brommapojkarna karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Brommapojkarna, 5 gol attı ve 7 gol yedi.

Örebro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Örebro, 8 gol atarken 5 gol yedi.