Brommapojkarna - Östersunds FK maçı öncesi rakamlar

Brommapojkarna ve Östersunds FK, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Brommapojkarna 3 puanla 15. sırada, Östersunds FK 4 puanla 14. sırada bulunuyor. Brommapojkarna, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Östersunds FK, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 658. İddaa'da Brommapojkarna kazanır 4.00, berabere biter 3.30, Östersunds FK kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Brommapojkarna son hafta oynanan Jönköpings Södra maçında 5-2 yenildi.

Östersunds FK, Utsiktens BK karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Brommapojkarna, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Östersunds FK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Östersunds FK, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.