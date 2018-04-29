Brommapojkarna - Östersunds FK maçı öncesi rakamlar

İsveç Allsvenskan maçında Brommapojkarna ile Östersunds FK, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Brommapojkarna 3 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Östersunds FK 4 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Brommapojkarna, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Östersunds FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 658 kodlu maçı oynayanlar; Brommapojkarna galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.30, Östersunds FK galibiyet oranı 1.55. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Brommapojkarna son hafta oynanan Jönköpings Södra maçında 5-2 yenildi.

Östersunds FK, Utsiktens BK karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Brommapojkarna, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Brommapojkarna, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Östersunds FK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Östersunds FK, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.