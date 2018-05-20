Brondby - Aalborg karşılaşma önü

Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu maçında Brondby ile Aalborg, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Brondby 63 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Aalborg 36 puanda ve 5. sırada. Brondby son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Aalborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 473 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brondby kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Aalborg sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Brondby son haftadaki Hobro müsabasında 2-1 kazandı.

Aalborg ise AGF Aarhus karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.