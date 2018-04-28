Brondby - FC Nordsjaelland maç önü

Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu maçında Brondby ile FC Nordsjaelland, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 63 puanlı Brondby 1. sırada bulunuyor, FC Nordsjaelland 50 puana sahip ve 3. sırada. Brondby, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. FC Nordsjaelland, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 588. İddaa'da Brondby kazanır 1.30, berabere biter 4.30, FC Nordsjaelland kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 3.00, üst oranı 1.15. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Brondby son hafta oynanan Hobro maçında 2-1 kazandı.

FC Nordsjaelland, Elite 3000 karşılaşmaında 1-0 yenildi.

FC Nordsjaelland, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Nordsjaelland 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.