Brondby - FC Nordsjaelland maç önü

Brondby ve FC Nordsjaelland, 29 Nisan 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 63 puanlı Brondby 1. sırada bulunuyor, FC Nordsjaelland 50 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Brondby, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. FC Nordsjaelland, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 588 kodlu maçı oynayanlar; Brondby galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, FC Nordsjaelland galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 3.00, üst oranı 1.15. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Brondby son hafta oynanan Hobro maçında 2-1 kazandı.

FC Nordsjaelland ise Elite 3000 maçında 1-0 yenildi.

FC Nordsjaelland, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Nordsjaelland 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.