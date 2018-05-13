Brondby - Midtjylland karşılaşma önü

Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu maçında Brondby ile Midtjylland, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 63 puanlı Brondby 1. sırada bulunuyor, Midtjylland 63 puana sahip ve 2. sırada. Brondby, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Midtjylland, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 609 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brondby kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Midtjylland sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Brondby önceki hafta Midtjylland mücadelesinde 3-1 kazandı.

Midtjylland ise Brondby karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Midtjylland, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Midtjylland 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.