Brondby - Midtjylland maçı rakamları

Danimarka DBU Kupası Yarı Final heyecanı devam ediyor. Brondby, 26 Nisan 2018 Perşembe günü Midtjylland takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Brondby 0 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Midtjylland 0 puanda ve 3. sırada. Brondby son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Midtjylland, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 499 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brondby kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Midtjylland sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Brondby son hafta oynanan Hobro maçında 2-1 kazandı.

Midtjylland ise SonderjyskE karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Brondby, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Midtjylland, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Midtjylland 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.