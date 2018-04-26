Brondby - Midtjylland maçı rakamları

Danimarka DBU Kupası Yarı Final maçında Brondby ile Midtjylland, 26 Nisan 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. Brondby 0 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Midtjylland 0 puanda ve 3. sırada. Brondby son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Midtjylland, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 499. İddaa'da Brondby kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Midtjylland kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Brondby önceki hafta Hobro mücadelesinde 2-1 kazandı.

Midtjylland ise SonderjyskE maçında 2-1 kazandı.

Brondby, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Midtjylland, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Midtjylland 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.