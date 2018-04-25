Brondby - Midtjylland maçı rakamları

Danimarka DBU Kupası Yarı Final maçında Brondby ile Midtjylland, 26 Nisan 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Maç öncesi Brondby 0 puanla 1. sırada, Midtjylland 0 puanla 3. sırada bulunuyor. Brondby, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Midtjylland, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 499. İddaa'da Brondby kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Midtjylland kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Brondby son hafta oynanan Hobro maçında 2-1 kazandı.

Midtjylland ise SonderjyskE maçında 2-1 kazandı.

Brondby, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Midtjylland ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Midtjylland, 0 gol atarken 0 gol yedi.