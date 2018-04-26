Brondby - Midtjylland maçı rakamları

Brondby ve Midtjylland, 26 Nisan 2018 Perşembe günü Danimarka DBU Kupası Yarı Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. Brondby 0 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Midtjylland 0 puanda ve 3. sırada. Brondby, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Midtjylland, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 499 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brondby kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Midtjylland sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Brondby son haftadaki Hobro müsabasında 2-1 kazandı.

Midtjylland ise SonderjyskE maçında 2-1 kazandı.

Brondby, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Midtjylland ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Midtjylland, 0 gol atarken 0 gol yedi.