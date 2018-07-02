Yaz ya da kış cilde hafif bronz bir görünüm katmak istemeyen yoktur. Hem ciltte parlak bir etki bırakan hem de yüz şekillendirmeye yarayan bronzer'ın farklı yapıları da istenen amaca göre de değişiyor. Öte yandan bronzlaştırıcı, bu haberden sonra çok farklı alanlarda da vazgeçilmeziniz olmaya aday! Bronzer'ın 4 yaratıcı kullanımına göz atalım...

1- FAR YERİNE KULLANABİLİRSİNİZ

Göz kapaklarınızın üstüne nude far yerine bronzer uygulayabilirsiniz. Kahve tonlarında bir makyaj tercih edecekseniz bronzlaştırıcı, mükemmel bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır. Gözlerde derinlik etkisi yaratmak için bronzlaştırıcıyı gözünüzün katlanma bölgesine yoğun şekilde uygulayın ve dış köşelere doğru artırın.

2- KAŞLARINIZI DOLDURABİLİRSİNİZ

Açık tonlarda kaş renginiz varsa, bronzlaştırıcıyı kaş farı olarak kullanabilirsiniz.

3- SELÜLİTLERİ GİZLEYEBİLİRSİNİZ

Bronzlaştırıcı cildinizin yüzeyindeki pürüzleri iyi bir şekilde gizleyecektir. Bronz ten, kusurları daha güzel kapatır çünkü. Kabarık bir fırçayla bronzlaştırıcıyı vücudunuzdaki selülitli bölgelere uygulayabilirsiniz.

4- YAĞLANMIŞ SAÇLAR İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ

Saçlarınızda ilk yıkandığı zamanki parlaklık yok ancak acilen dışarı çıkmak istiyorsunuz. Ya da saçlarınızı yıpratmamak için her gün yıkamaktan kaçınıyorsunuz ama saçlarınızın temiz durmasına ihtiyacınız var. Evde de kuru şampuanınız yoksa ihtiyacınız olan şeyi söylüyoruz: Bronzlaştırıcı... Eğer kumral saçlara sahipseniz mat bronzlaştırıcıyı saç diplerinize uygulayabilirsiniz. Böylelikle saçlarınızdaki yağlı görünüm azalacaktır.

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