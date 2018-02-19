Kulüpten yapılan açıklamada, katkılarından dolayı teşekkür edilen 49 yaşındaki Trinchieri ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Trinchieri, 2014'te göreve geldiği Brose Bamberg ile 3 lig, birer Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Almanya Basketbol Ligi'nde 11 galibiyet, 10 mağlubiyetle 10. sırada bulunan Brose Bamberg, THY Avrupa Ligi'nde ise 8 galibiyet, 14 mağlubiyetle 13. basamakta yer alıyor.