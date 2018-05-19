Brown De Adrouge - Sarmiento maçı ne zaman?

Arjantin Prim B Nacional Yükselme Play Off Yarı Final heyecanı devam ediyor. Brown De Adrouge, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Sarmiento takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:35. Brown De Adrouge 1 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Sarmiento 1 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Brown De Adrouge, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sarmiento son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 425. İddaa'da Brown De Adrouge kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sarmiento kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Brown De Adrouge son haftadaki Sarmiento müsabasında 2-1 kazandı.

Sarmiento ise Brown De Adrouge karşılaşmasında 2-1 yenildi.