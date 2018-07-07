2018 Dünya Kupası'nda son şampiyon Almanya, son finalist Arjantin'den sonra son yarı finalist Brezilya da turnuvaya veda etti! Sambacılar, dün 2-0 geriye düştüğü Belçika karşısında sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve son dört Dünya Kupası'nda olduğu gibi yine bir Avrupa takımına elendi. Brezilya'nın en büyük gol umudu olan Neymar ise mücadelede pek varlık gösteremedi ve sosyal medyada gündeme oturdu. Grup aşaması maçlarında tam 14 dakika yerde kaldığı kaydedilen Neymar, futbolseverler tarafından sık sık eleştiriliyordu. Eski Fransız milli futbolcu Eric Cantona, eski Danimarkalı milli futbolcu Kasper Schmeichel gibi efsane isimler, Brezilyalı futbolcunun olayları çok abarttığını dile getirmişti. Belçika'nın başkenti Brüksel'in Belediye Başkanı da bu akıma katıldı.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, Neymar için yapılan photoshop'lu bir görseli paylaşarak "Eklenecek bir şey yok!" ifadelerini kullandı. Close'un bu paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu.