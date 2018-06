Belçika, hem Fransızca hem de Hollandaca'da tüm yol işaretleri, hizmetler vb. ile iki dilin kullanıldığı bir şehirdir. Avrupa'nın en kozmopolit şehirlerinden Brüksel'in bazı turistik yerlerini sizler için derledik. İşte Brüksel'de gezbileceğiniz bazı önemli yerler...

BRÜKSEL'İN GEZİLECEK YERLERİ

GRAND PLACE

Bu meydan, Brüksel'in Aşağı Kent bölgesinin kalbidir. Süslü Gotik ve Barok tarzı binalar ile çevrili olan Grand Place, tarihi Brüksel turuna başlamak için en iyi yerdir. Aziz Michael ve Aziz Gudula Katedrali ve sevilen Manneken Pis Heykeli de dahil olmak üzere şehrin başlıca turistik mekanlarının çoğuna yürüme mesafesindedir.

MANNEKEN PİS

Brüksel’in en ünlü meydanı Grand Place’de bulunan Manneken Pis, 61 cm boyunda bir çeşme. Brüksel şehrinin isyankar ruhunun armasıdır. 1965 yılında heykeli çalma girişiminden sonra heykelin orjinali belediye müzesine kaldırıldı. Bugün sergilenen bir kopyadır ve 2003 yılında restore edilmiştir. Manneken Pis hakkında çeşitli hikayeler herkesin dilinde. Bunlardan en akıl almazı ise bir savaş esnasında şehre yerleştiren bombayı işeyerek etkisiz hale getiren çocuğun heykeli olması. Brüksel halkı Manneken Pis'i bir hayli benimsemiş. Bazı günlerde giydirilen bu heykele ait içinde 900'den fazla elbisesinin bulunduğu özel bir gardırobu bile var.

AZİZ MICHAEL VE AZİZ GUDULA KATEDRALİ

Temiz taş dış cephesi ve karmaşık vitray pencereleriyle 13. yüzyılda inşa edilen bu katedral etkileyici bir manzaraya sahiptir. Belçikalı kraliyet düğünleri ve cenaze törenlerinde kullanılan katedral için ünlü Fransız yazar Victor Hugo; "Gotik tarzın en saf çiçeği" demiştir. Gotik tarzdaki kuleler 64 metre uzunluğunda olan katedral içerisinde değerli eşyaların görülebileceği küçük bir müze mevcuttur.

MÜZİK ALETLERİ MÜZESİ

Müze, 19. yüzyıl orkestrası, İskoç gaydaları, Afrika yarık davulları ve geleneksel Tibet enstrümanları koleksiyonu da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından 1.200 mekanik ve elektrik enstrümana sahiptir. Müzede sergilenen aletlerin bazılarında bulunan özel kulaklıklar sayesinde bu enstrümanlardan çıkan seslerin neye benzediğini anlayabilirsiniz. Müzede ayrıca yıl boyunca onlarca etkinliğe ev sahipliği yapan bir konser salonu bulunmaktadır.

KRALİYET ORDUSU ASKERİ TARİH MÜZESİ

Askeri tarihle ilgilenenler için Brüksel'de önemli müzelerden biridir. Cinquantenaire'de bulunan askeri müze, ortaçağdan günümüze kadar dünyanın şiddet geçmişini gözler önüne seriyor. Çeşitli silah, üniforma, belge ve teknolojinin yanı sıra 80 farklı uçak müzede sergileniyor. Müze ücretsizdir ve salıdan cumaya 09: 00-17: 00 saatleri arasında açıktır.

BRÜKSEL'DE ŞEHİRİÇİ ULAŞIM

Brüksel şehir merkezine toplu taşıma araçları; tren, tramvay, metro, otobüs ve su otobüsü ile kolayca ulaşılabilir. Toplu taşıma ağı (metro, tramvay ve otobüs) Brüksel Intermunicipal Transport Company (STIB-MIVB) tarafından yönetilmektedir. STIB yani hafta sonu kullanılan gece otobüslerine Noctis denmektedir.

Brüksel metrosu (Brüksel Yeraltı Metrosu)

Brüksel şehir merkezine hizmet veren 4 metro hattı vardır. Brüksel metrosunun her 3 dakikada bir, her 10 dakikada bir, hafta sonları her 5 dakikada bir seferleri bulunuyor

Metroya giden tren ve tramvay kapıları otomatik olarak açılmaz, bu nedenle durma noktanızı kaçırmadan önce aktarıcıyı çekiniz veya kapıdaki düğmeye basınız. Metroya binmeden önce biletlerinizi küçük makinelerde doğrulatın yoksa para cezasına çarptırılabilirsiniz.

Metro istasyonlarındaki yönlendirme bilgi sembolüne bakın. Hangi çıkışı kullanacağınızı söyleyen bir cadde haritası olacaktır. Bu haritaları tramvay ve otobüs duraklarında da görebilirsiniz. İşinizi çok kolaylaştıracaktır. Hemen hemen her metro istasyonu ve platformda içecek, atıştırmalık ve ön ödemeli mobil şarj için otomatlar bulunmaktadır.

Otobüsler

Gideceğiniz yerler metro istasyonuna yakın değilse, otobüsler uygundur. Zaman çizelgeleri her otobüs durağında mevcuttur ancak metro kadar sık seferleri yoktur. Bunun için zaman çizelgesini kontrol ederek duraklarda boşuna beklememiş olursunuz. Metro ve tramvaylarda da kullanılabilen 1 saatlik bir bilet için sürücüden 2,50 euro karşılığında satın alabilirsiniz.

Tramvay

Tramvaylar, metrodan biraz daha yavaş ve otobüsten biraz daha sık olmaları dışında, otobüs ve metroya benzer. Tramvay, otobüs veya metro kullanmanız gerekip gerekmediğini rotanıza göre belirleyebilirsiniz. Tramvayın kalkış saatleri, varış saatleri ve durakları her tramvay durağında bulunmaktadır. Her durakta uygun sokak haritaları da bulunmaktadır. Bazı dar sokaklarda çok fazla yer olmadığı için tramvay hatları caddede ve bazen de aynı hat üzerinde çalışır. Yoldan geçerken arabaların yanı sıra tramvaylara da dikkat edin.

Trenler (Brüksel Merkez Tren İstasyonu)

Şehir içi tren sistemi, Brüksel'den Belçika'daki diğer büyük şehirlere günlük geziler yapmak için çok uygundur. Trenlerin gün boyuncaseferleri fazladır (saatte en az 1 tren) ve biletler herhangi bir tren istasyonunda (daire ile B ile işaretli) satın alınabilir. Tüm biletler açık zaman çizelgelerine sahiptir, bu sayede gün içinde istediğiniz zaman binebilirsiniz. Biletler bindikten sonra trende damgalanır.

