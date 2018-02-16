ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye sunduğu “YPG ile PKK’yı savaştırabiliriz” teklifinin perde arkasına, Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin ulaştı. 21 Kasım’dan bu yana İran’a yakınlığı ile bilinen 68 PKK’lıyı Suriye sahasından çıkaran ABD’nin, YPG içindeki İran fraksiyonunun gücünü kırmak ve Suriye sahası içinde İran’ın etki alanını daraltmak için hamle yaptığı iddia edildi. Diplomatik kaynaklar, son 2 yıldan bu yana gerilen Ankara-Washington ilişkilerini toparlamak üzere Mattis’in ortaya attığı fikrin aslında YPG’yi bitirmek yerine YPG içindeki İran etkisini kırmaya yönelik olduğunu düşündüklerini kaydetti. Mattis’in önerisinin daha önce Ankara’da ABD’lilerle yapılan 2 toplantıda da benzer formüller halinde dile getirildiği ancak kabul görmediği hatta Ankara’nın “PYD/YPG konusundaki tavrımız nettir” mesajı verdiği belirtildi.

ABD’nin Ankara’ya şu ana kadar sunduğu önerilere mesafeli bakan Türkiye’nin, önerilerin orta ve uzun vadede oluşturacağı riskleri ve beklentileri muhataplarına ilettiği öğrenildi.

Diplomasi ve güvenlik çevreleri, “ABD Salih Müslüm, Mustafa Karasu gibi örgütün 68 önemli ismini tasfiye süreci başlattı. İran ile yakın diyalogları olan bu isimlerin geçtiğimiz kasım ayından itibaren Suriye sahasına girmeleri resmen yasaklandı. PYD ve YPG’ye PKK ağı üzerinden sahip olan ve şimdi örgüt içindeki İran yanlısı güçlerin etki edebileceğini bilen ABD, İran yanlısı grupları tasfiye sürecine hız verdi” yorumunu yapıyor.

Suriye sahası içinde örgütün 68 önemli ismini tasfiye eden ABD’nin Süleymaniye’de gerçekleşen PKK üst düzey yöneticileri toplantı sonrası başta örgüt elebaşı Cemil Bayık olmak üzere önemli isimlerin ikna edilmesinin imkânsızlığı nedeniyle PKK elebaşları karşısında hareket edebilecek ve örgüt içinde acımasızlığı ile bilinen Şahin Cilo ile Suriye sahasında yola devam kararı aldığı ifade ediliyor. Diplomatik kaynaklar, ABD’nin bu tasfiye sürecini Türkiye’ye “PKK ile YPG’yi savaştıralım” önerisi olarak sunduklarını kaydediyor.

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