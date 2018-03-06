Eski Galatasaraylı Bruma'dan itiraf geldi...

Bild'e konuşan Portekizli yıldız, ''Devre arasında Galatasaray transfer durumumu sordu. Ancak benim için söz konusu değildi. Leipzig'de kalmak istedim bu yüzden bu teklifi reddettim.'' açıklamasını yaptı.

Leipzig formasıyla bu sezon BundesLiga'da 21 maça çıkan Bruma, 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Bruma'nın Leipzig ile Haziran 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor.