Bruma'dan Galatasaray ve Tudor sözleri

Leipzig forması giyen Portekizli oyuncu, karakteri ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

Deutsche Welle' ye bir röportaj veren Bruma, zor bir karakteri olduğunu söylerken; Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Igor Tudor ile sorun yaşadığını doğruladı ve "Evet, bu doğru. Zor bir tabiatım var. Eğer işler çok iyi gitmiyorsa, kimse beni durduramaz ancak kendimi daha iyi kontrol edebiliyorum. Daha sakin bir hale geldim. Buna rağmen, bazı oyuncuların tavırlarını beğenmeyen biriyim. Kibirli insanları sevmiyorum. Bazılarının, kendilerinin daha iyi olduğunu düşünmesini sevmiyorum. Ancak onlarla tartışmayı ve ayaklarını yeniden yere bastırmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla 2015'te Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu olan ve 2016'da da Süper Kupa kazanan Bruma, bu zamana kadar başardıklarından daha fazlasını elde etmek istediğini belirterek, "Teknik direktörün koyduğu sınırların ötesine geçmeyi seviyorum. Çok hırslıyım ve şu zamana kadar yaptığımdan daha fazlasını başarmak istiyorum" dedi.