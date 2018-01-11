Bundesliga takımlarından RB Leipzig forması giyen Bruma'nın, Galatasaray'a geri döneceği iddialarına menajerinden yanıt geldi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'nın menajeri Catio Balde, Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma dönmesinin mümkün olmadığını dile getirdi ve transfer dedikodularına son noktayı koydu.

Milliyet'in haberine göre; Balde, "Bruma, Fatih Terim'i çok seviyor ancak Leipzig onu bırakmama kararı aldı. Kendisi de dönmeyi düşünmüyor" ifadelerini kullanarak transferin mümkün olmadığını dile getirdi.

Sezon başında 15 milyon euro'ya Almanya'nın RB Leipzig takımına transfer olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a Fatih Terim döneminde 11 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

Balde, "Bruma Leipzig için çok önemli bir oyuncu. Kulüp kendisinin gelişimine önem veriyor ve bırakmayı asla istemiyor. Belki fazla forma giymiyor gibi görünebilir ama ligde ilk sezonunu yaşayan bir oyuncu için oldukça iyi süre buldu" dedi.

Bruma'nın Fatih Terim'e hayran olduğunu sözlerine ekleyen Balde, "Ancak şu aşamada o da geri dönmeyi düşünmüyor. Leipzig ile yola devam etmek istiyor. Şu an için transfer imkansız. Gelecek için şimdiden bir şey söylemek zor" ifadelerini kullandı.