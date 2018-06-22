Bryne - KFUM maçı ne zaman?

Norveç 2.Lig Grup 2 heyecanı devam ediyor. Bryne, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü KFUM takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 16 puanlı Bryne 5. sırada bulunuyor, KFUM 19 puana sahip ve 2. sırada. Bryne son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. KFUM, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 179 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bryne kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, KFUM sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Bryne son hafta oynanan Sandefjord maçında 0-2 yenildi.

KFUM, Mjöndalen karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Bryne, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Bryne, kendi sahasında 9 gol attı, 5 gol yedi.

KFUM, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. KFUM, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.