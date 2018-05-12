Bryne - Nardo maçı ne zaman?

Bryne ve Nardo, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Bryne 5 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Nardo 4 puanda ve 11. sırada. Bryne son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Nardo, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 518 kodlu maçı oynayanlar; Bryne galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Nardo galibiyet oranı 0.00.

Bryne son haftadaki Nardo müsabasında 4-2 yenildi.

Nardo ise Bryne karşılaşmasında 4-2 kazandı.

Bryne, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Bryne, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Nardo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Nardo, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.