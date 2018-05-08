Bryne - Sandnes düellosu

Norveç NM Kupası 3.Tur heyecanı devam ediyor. Bryne, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Sandnes takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Ev sahibi Bryne, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sandnes, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 462 kodlu maçı oynayanlar; Bryne galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sandnes galibiyet oranı 0.00.

Bryne son haftadaki Sandefjord müsabasında 0-2 yenildi.

Sandnes ise Strommen maçında 3-1 yenildi.