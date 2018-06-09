Bryne - Vard Haugesund maçı rakamları

Bryne ve Vard Haugesund, 10 Haziran 2018 Pazar günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Bryne 12 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Vard Haugesund 4 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Bryne, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Vard Haugesund, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 303. İddaa'da Bryne kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vard Haugesund kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bryne önceki hafta Nardo mücadelesinde 4-2 yenildi.

Vard Haugesund ise Fana maçında 2-1 kazandı.

Bryne, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 5 gol yedi.

Vard Haugesund, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vard Haugesund 1 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.