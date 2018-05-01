Bryne - Viking maçı öncesi rakamlar

Norveç NM Kupası 2.Tur maçında Bryne ile Viking, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Bryne son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Viking son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 492. İddaa'da Bryne kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Viking kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bryne önceki hafta Follo mücadelesinde 2-0 kazandı.

Viking, Start Kristiansand karşılaşmaında 1-0 kazandı.