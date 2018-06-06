2015-2016'da TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, büyük bir başarı göstererek her sezon bir üst lige çıkmıştı.

2016-2017 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off'a kalmayı başardığı sezonda sırasıyla Kocaeli Birlikspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Gümüşhanespor'u yenerek Spor Toto 1. Lig vizesi almıştı. 2017-2018'de sezona iyi başlamamasına rağmen teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde başarılı sonuçlara imza atan Erzurum temsilcisi, play-off'ta Ümraniyespor'un ardından Gazişehir Gaziantep'i yenerek Süper Lig vizesi almıştı.

Erzurumspor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ile 1 yıl, Sportif Direktörümüz Zafer Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladık."