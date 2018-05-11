Futbolda Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor saat 19.00'da hakem Arda Kardeşler'in yönettiği müsabakada Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 4-3 kazanarak rövanş öncesinde avantajlı skoru elde etti. Nefesleri kesen maçta 2 penaltı çalınırken bunlardan biriyle Türkiye'de bir ilk yaşandı!

Mücadelenin 64. dakikasında ceza sahasının solunda gelişen pozisyonda Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular, hakeme penaltı itirazları yaptı. Hakem Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem Uygulaması'na başvurdu ve Türkiye'de ilk kez VAR sistemi uygulandı. Arda Kardeşler, pozisyonu izledikten sonra ev sahibi lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Mert Nobre, hata yapmadı ve takımını 3-2 öne geçiren golü attı.

Play-off maçlarının tamamında VAR sistemi çevrim içi olarak ilk kez kullanıldı ve bu da Türk futbol tarihinde bir ilk oldu. Bunun için karşılaşmalar öncesinde statü değişikliği de yapıldı.