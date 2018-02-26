International Data Corporation (IDC) Türkiye, BT Güvenliği Konferans Serisi 2018 etkinliklerinden ilkini, 13 Şubat’ta İstanbul Wyndham Grand Levent Otel’de gerçekleştirdi. Siber Güvenlik, Çoklu Bulut Platformlarında Güvenlik, Olaylara Müdahale ve Bilişsel Güvenlik gibi konuların ön plana çıktığı etkinlikte; finans, perakende, üretim, hizmet, devlet kurumları ve holding şirketlerinden 1000’den fazla üst düzey BT güvenlik yöneticisini ve BT profesyonelini ağırladı.

Yeni nesil güvenlik yönetimi olarak yenilikçi, etkin, proaktif yaklaşımın kurumlar tarafından benimsenmesi gerektiği konuşulurken, etkili güvenlik yönetimi için gerekli olan yetkinliklerin neler olduğuna değinildi. Güvenlik vakalarında olay yönetimi, tehdit zekası, güvenlikte otomasyonun ve gelişmekte olan teknolojilerin beraberinde getirdiği riskler ve fırsatları yine güvenlik yöneticileri tarafından konuşulan öncelikli konular arasında yer aldı. Bulut güvenliğinde son teknolojiler, yeni nesil güvenlik operasyon merkezleri (SOC), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), davranışsal analizlerin kurumlara sağlayacağı faydalar, sosyal ağlarda risk skorlaması ve blok zinciri sonrasında güvenlik konularının işlendiği konferansta, uzman güvenlik yöneticileri yuvarlak masa toplantılarıyla deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkler ve Güvenlik" üzerine konuştu

50’den fazla teknoloji sağlayıcısı ve 60’dan fazla güvenlik yöneticisinin konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Türkler ve Güvenlik’ başlıklı konuşmasıyla sona erdi.

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