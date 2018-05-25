Ülkemizin önde gelen kripto para işlem platformlarından BTCTürk, Bitcoin, Ethereum ve Ripple'dan oluşan portföyüne Litecoin'i de ekliyor. An itibariyle 500 bin kullanıcıyı aşan BTCTürk, yıl sonuna kadar 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Son 3 ayda işlem yapmış olan aktif kullanıcı sayılarının 90 bin olduğunu belirten BTCTurk'ün CEO'su Özgür Güneri, 2018 sonunda 250 bin aktif kullanıcı hedeflediklerini dile getirdi. 01-22 Mayıs tarihleri arasında 523 milyon TL işlem hacmine ulaşan BTC Türk, yakın gelecekte işlem hacminde dünyada ilk 50 platformun içerisinde olmayı planlıyor.

Canlı destek özelliğinin şu an için kısıtlı sayıda kullanıcıya hizmet verebildiğini aktaran Güneri, yakın gelecekte bu özelliğin de tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde yenileneceğini belirtti.