Haydar Baş'tan CHP'ye teşekkür

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, "Millet ittifakında yer almamız yönünde son ana kadar desteklerini esirgemeyen CHP’li seçmenlere, vekillere ve yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Baş, “Biz ülkemizin birliğini sağlamak, Atatürk ve Cumhuriyeti yaşatmak için mücadele vermekteyiz. Yaklaşan seçimlerde CHP’den Genel Merkezimize kadar gelerek bize teklifte bulundular” ifadelerinde bulundu.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) seçime katılmama kararı almıştı. Bu kapsamda YSK'ya gelen BTP yetkilileri, listelerinin hazır olduğunu ancak listeleri sunmayacaklarını belirtmişti. Seçimlere katılmama kararı alan Bağımsız Türkiye Partisinin Lideri Haydar Baş’tan ilk açıklama geldi. Baş, “Biz ülkemizin birliğini sağlamak, Atatürk ve Cumhuriyeti yaşatmak için mücadele vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşan seçimlerde, CHP’den Genel Merkezlerine kadar gelerek kendilerine teklifte bulunduklarını kaydeden Baş, “Daha sonra bize sırt dönen bu güçlere karşı millet ittifakında yer almamız yönünde son ana kadar desteklerini esirgemeyen CHP’li seçmenlere, vekillere ve yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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