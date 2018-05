Edinilen bilgiye göre, büyük acı yaşatan olay Kuşadası’na bağlı Değirmendere Mahallesi’ndeki Sunset-3 villalarında meydana geldi. Sitede bekçilik yapan M. Z.’nin 65 yaşında ve aynı zamanda sağır ve dilsiz olan annesi Ayşe Zeyrek, 3 yaşındaki torunu Emin Zeyrek’i yanına alarak site içinde gezintiye çıktı.



İHA'nın haberine göre, nine ve 3 yaşındaki torunu sitenin havuzunun kenarında yürürken bir anda dengelerini kaybederek havuza düştü. Yaklaşık 20 dakika suda kaldıkları belirlenen nine ve torunu görenlerin haber vermesiyle sudan çıkarıldı.



Olay yerine gelen 2 ambulans nine ve torununu Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen boğulan nine ve torunu hayata döndürülemedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER