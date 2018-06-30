Yozgat ’ta Sivas Caddesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan 6 katlı, 12 daireli Ersoy Apartmanı’ndan son 27 yılda Milliyetçi Hareket Partisi’nden 2, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden ise 1 milletvekili çıktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre apartman sakinleri arasında CHP, Doğruyol Partisi, MHP, Demokrat Parti ve AK Parti’de il başkanlığı yapmış isimler de oldu.

1999’da MHP’den 21. Dönem Yozgat Milletvekili seçilen Ahmet Erol Ersoy, kendi soyadını taşıyan bu apartmandan milletvekili olarak Meclis’e gitmiş. Yıllar boyunca AK Parti Kurucu İl Başkanı Yusuf Bahri Yazarel, AK Parti İl Başkanı Zekeriya Avşar, Eski AK Parti Yozgat İl Başkanı ve Milletvekili Yusuf Başer, CHP İl Başkanı ve Milletvekili Ali Keven, Doğru Yol Partisi İl Başkanı Erol Doğan, Demokrat Parti İl Başkanı İhsan Civelek ve MHP’den Ethem Sedef, Ersoy Apartmanı’nda ikamet eden isimler arasında yer aldı.

Apartman son olarak MHP’ye vekil verdi. Ersoy Apartmanı’ndan son olarak, MHP İl Başkanı Ethem Sedef milletvekili seçildi. Apartman sakinlerinden Yaşar Bolat, “Bu apartmana gelen ya vekil oluyor ya il başkanı oluyor, darısı bize olur inşallah” dedi. Demokrat Parti İl Başkanı İhsan Civelek de “Bizim apartmanımız 27 yıllık bir apartman. Bu apartman sanki siyasetin okulu diyebiliriz. Buradan 4 milletvekili, 6 tane de il başkanı çıktı. İlçe başkanlarımız var, şu anda yine belediye meclis üyesi arkadaşımız var. Siyasetin içerisinde bir apartmanız biz. Komşuluğumuz çok iyidir. Siyasetin komşuluğumuzla hiçbir alakası olmaz. Kimse kimsenin siyasetine karışmaz” diye konuştu.