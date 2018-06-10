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Migren, sebebi tam olarak bilinmeyen durumların meydana gelmesiyle birlikte beyin kan damarlarının ve beynin sinir iletimindeki kimyasal madde değişiklikleri sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kadınlardaki hormon değişikliği migren ağrısına neden olarak görülebilir. Her hastalıkta olduğu gibi erken tanı, teşhis ve akabinde tedavi süreci çok önemlidir" şeklinde konuştu.