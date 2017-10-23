Bu benim diyetim istediğimi yerim!

Ne zaman yeni bir danışanla diyete başlasak, özellikle kalabalık şirketlerde çalışan, kalabalık gruplarda bulunan bir danışanımsa bir süre sonra yorumlar gelmeye başlar. “Senin diyetinde neden şu yok, neden bu var?”, “Onun yerine şunu yemelisin!” gibi yorumlar bitmez.

Yorum yapmayı seviyoruz, işi bilsek de bilmesek de. Sağlık ve diyet konusunda hepimiz uzmanız. Elimizden gelse komşumuzu ameliyat bile edeceğiz. Şaka yapmıyorum. Yıllardır inşaat duvarlarına kırıkçı çıkıkçı yazanlar az hasta bakmadılar olmadık yerlerde. Bizde sağlık diploması değil, “Konu komşu ne der?” referansı daha çok geçerli.

HER DİYET KİŞİYE ÖZEL Mİ?

Gelin bu konuya açıklık getirelim. “Elmanın bana faydası var da sana yok mu? Herkes elma yiyecek”, “Az ye zayıfla, neden diyetisyene gidiyorsun ki?”, “Ben her yemekte salatama, çorbama sirke koyup zayıfladım, sen de dene” gibi öneriler işe yarar mı? Yaramaz.

Hiçbirimizin metabolizması aynı değil. Organların görevleri aynı ama çalışma ortamı aynı değil. Diyet yaptığınızda da vücudunuzun verdiği tepkiler elbette farklı olacak. Bunu bilin ve bilmeyenlere anlatın.

Ortak bir listeyle çoluk çocuk zayıflayamazsınız. Hep beraber bir değişim istiyorsanız yaşam şeklinizi değiştirin! Mesela evde kızartma yapmayın, yağlı süt almak yerine yarım yağlı süte geçin, olabildiğince organik beslenmeye çalışın, abur cubur yerine ortaya kuruyemişler koyun. Bu, hepinizin daha sağlıklı yaşaması anlamına geliyor.

KENDİNİZİ KORUYUN

Porsiyonları azaltırsanız ve dengeli yaşamayı öğrenirseniz kilo kontrolünü de başarırsınız. Ama bulduğunuz bir diyet listesiyle zayıflayamazsınız. Bu liste kimin için? Erkek? Kadın? Sporcu? Masa başı çalışan? Evde yemek yiyen? Sokakta gezinen? Kim, nerede ve ne zaman yapacak bu diyeti?

Kendinizi korumaya başlayın. “Bu benim diyetim”, “Ben böyle yapıyorum, bu benim vücudum” deyin. Güvendiğiniz bir diyetisyenle çalışın ve onun dediklerini uygulayın. Diyetinizi bozmaya çalışanlara izin vermeyin.

DİYETİ, DİYETİSYEN YAZAR

Benim yanımda bile birbirlerine diyet önerilerinde bulunanlar oluyor. Çok gülüyorum. Biri diğerine “Et yiyeceksin, ekmek yok sadece et, bak nasıl doyuyorsun” diyor. İçimden “Bak nasıl gut oluyorsun!” diyorum. Diğeri “Akşam yemek yememe” önerisinde bulunuyor. İçimden “Evet yap da gör sonra nasıl da 2 katını geri alıyorsun!” diye geçiriyorum.

Biri de takmış detoksa. “Kampa git” diyor. Lavmandan başlıyor, çim suyundan çıkıyor. İçimden “Metabolizmanla nasıl bu kadar rahat oynuyorsun?” demekle kalmıyor, dayanamayıp karışıyorum.

Kimilerine göre diyetisyen dediğin aynı listeyi yazıyor işte! Sevgili okur, biz diyetisyen olmak için çok ciddi bir eğitim alıyoruz. Sağlık ve beslenme hakkındaki tüm ayrıntıları 4 sene içinde öğreniyor, son 1 yıl hastanede çok ciddi bir staj yapıyoruz.

İŞİN UZMANINA SAYGI!

Sağlığınızı riske atmayın. Her duyduğunuza inanmayın. Diyeti, diyetisyen yazar. İlacı eczacı bilir. Hastayı hekim muayene ve tedavi eder. Evi inşaat mühendisi ve mimar yapar. Bilmem anlatabildim mi? İşin uzmanına saygı!