Türk Hava Yolları Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e Brezilya'nın Sao Paulo kentinden aktarmalı seferleri bulunuyor. İstanbul'dan Sao Paulo'ya 13 saat uçan yolcular buradan da yaklaşık 2 saat 30 dakika daha uçarak tangonun başkentine ulaşabiliyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, geniş gövdeli uçaklarla THY ile İstanbul'dan Buenos Aires'e gidiş gelişin bedeli ise 10-27 Haziran tarihleri baz alındığında ekonomi sınıfında 12 bin 853 TL, business sınıfanda ise 25 bin 544 TL...

BİLET FİYATI 55 BİN 421 TL

Türk Hava Yolları ile Panama'nın ulusal havayolu şirketi Copa Airlines arasında da ortak uçuş anlaşması var. Anlaşma çerçevesinde tek biletle Copa Airlines'ın merkezi Panama City ile İstanbul'dan gelen yolculara Amerika, Orta ve Güney Amerika ile Karayipler'de 74 destinasyona bağlantı sağlanıyor.

Türk Hava Yolları'nın Bogota aktarmalı Panama seferleri de bulunuyor. Panama'dan da Copa Airlines ile Buenos Aires'e devam edilmesi halinde business sınıfı bilet fiyatı gidiş dönüş olarak tam 55 bin 421 TL'yi buluyor.