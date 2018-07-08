Minarenin kaldırımda kalmasıyla ilgili bilgi veren cami cemaatinden vatandaşlar, "Cami yapımı esnasında ilçenin dere kenarından geçen çevre yolu yoktu. Cami dere kenarına yapılmıştı. Daha sonra çevre yolu yapılınca Fatih Camii'nin minaresi yolun kenarındaki kaldırımın içerisinde kaldı. Ayrıca minare camiden 5-10 yıl önce inşa edildi ve daha sonra cami yapıldı. Caminin inşaatı 2009 yılından önce rahmetli olan bir hayırseverimizin öncülüğünde başlamıştır. Camimiz, eksikleri tamamlanıp 2013 yılında hizmete açıldı. İki, üç yıl önce de dere kenarı doldurulup çevre yolu yapılınca cami yolun kenarında, minaresi ise kaldırımın ortasında kaldı. Belediye ve karayolları tarafından çevre yolu üzerinde kalan minare, hakkında yıkım kararı alındı ancak ilçe halkı olarak minarenin yıkımına karşı durduk. Belediye de yıkılmaması konusunda destek olunca karayolları tarafından yıkımı yapılmadı fakat hala yıkım kararı olduğunu sanıyoruz. Şu anda bu minareye hem ihtiyaç var hem de ilçeyle özdeşleşmiş ve ilgi çekicidir" dedi.

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